За поміч Україні радикали спалили дачний будинок глави Rheinmetall

Прихильники фашистської Росії є й в Німеччині. І вони регулярно себе виявляють. Маємо черговий приклад. Дачний будиночок глави німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера спалили ліві екстремісти, обурені постачанням зброї Україні.

Про це сьогодні повідомляє Telegram-канал BILD на русском.

Злочин стався в ніч перед вівторком, 30 квітня у Хермансбурзі на півночі Німеччини. Відповідальність за підпал взяли ліві екстремісти, бо на їхній погляд компанія є «одним із бенефіціарів так званого переломного моменту». Цим терміном (Zeitenwende) канцлер ФРН Олаф Шольц називає війну в Україні.

Радикали вважають, що Rheinmetall навмисно накопичує «різні старі типи танків», які тепер «можуть продати Україні разом із боєприпасами за величезний прибуток». Вони вважають, що «Rheinmetall планує, виробляє та вбиває не лише в національному масштабі».

Спецслужби ФРН розслідують підпал та перевіряють справжність заяви.

Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall збудує в Україні завод по виробництву артилерійських снарядів. Нагадаємо, про це повідомила пресслужба німецького концерну у суботу, 17 лютого.

Вказано, що меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Новий завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік. Тобто це від 100 тисяч до 999 тисяч… Концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській компанії – 49%.

Раніше Укроборонпром і Rheinmetall створили оборонне СП. Ця компанія обслуговуватиме й ремонтуватиме військову техніку, отриману Україною від партнерів.

Німецький концерн Rheinmetall Group планує запустити виробництво своєї бронетехніки на території України вже 2024 року. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю WirtschaftsWoche, опублікованому в суботу, 2 грудня.

«Після підписання контракту ми хочемо мати перший повнопривідний автомобіль в Україні приблизно через 6-7 місяців, а перший Lynx – через 12-13 місяців», — розповів гендиректор.

Виробництво бронетранспортерів Fuchs в Україні стане можливим вже з кінця літа 2024 року, а виробництво БМП Lynx може розпочатися влітку 2025 року.