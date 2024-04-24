З’явилися свіжі рейтинги Байдена і Трампа

Головні майбутні кандидати на пост президента США — Джо Байден і Дональд Трамп – мають однакову підтримку у американців: 46% на 46%.

Про це у середу, 24 квітня повідомило The Hill із посиланням на результати опитування, проведеного Квінніпіанським університетом.

Зазначається, що навіть коли до опитування включали інших кандидатів в президенти, зокрема Роберта Кеннеді-молодшого, Корнела Веста і Джилл Стайн, Байден і Трамп все одно отримували рівну кількість голосів респондентів: 37% і 37%.

Опитування також показало, що Трампа у сприятливому світлі сприймають більше зареєстрованих виборців, ніж Байдена. 41% виборців, які взяли участь в опитуванні, сказали, що вони позитивно ставляться до колишнього президента, тоді як про позитивне ставлення до чинного президента заявили 37% опитаних.

Інше нещодавнє опитування, проведене Квінніпіанським унверситетом, показало, що обидва кандидати досить близькі один до одного за результатами у Північній Кароліні — ключовому штаті, який вирішуватиме долю президентських перегонів 2024 року. Серед виборців штату Трамп отримав 48% підтримки, а Байден — 46%.

Опитування Квінніпіанського університету проводилося з 18 по 22 квітня, участь у ньому взяли 1 429 зареєстрованих виборців, похибка вибірки становить 2,6 відсоткових пункти.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп набрав достатню кількість делегатів, щоб забезпечити собі висування на президентські вибори від Республіканської партії ще 13 березня. Він забезпечив собі успіх ще до остаточного підрахунку голосів на попередніх виборах (праймеріз) у Джорджії, Вашингтоні, Міссісіпі та на Гаваях. Трамп тоді заручився підтримкою 1219 делегатів майбутнього з’їзду партії за необхідного мінімуму у 1215.

Ще раніше стало відомо, що мінімальний поріг необхідної кількості делегатів з’їзду демократів подолав діючий президент Джо Байден.

Таким чином, Байден та Трамп можуть завершити праймеріз достроково, майже за три місяці до офіційної дати їх закінчення – 4 червня. Проте офіційне оголошення колишнього та чинного глав держави кандидатами в президенти відбудеться лише на з’їздах Демократичної та Республіканської партій, які відбудуться влітку.

В США фактично буде спроба реваншу.

Кандидати вже не добирають слів відносно один одного. Так, у лютому Байден заявив, що колишній президент США Дональд Трамп становить загрозу для своєї країни, бо відмовляється захищати інших членів НАТО від нападів.

«Будь-яка людина, яка ставить під сумнів довговічність цієї клятви, становить загрозу для нашої безпеки», — зазначив голова американської держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші.