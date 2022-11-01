Вітренко йде з посади голови НАК «Нафтогаз»

Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє Українська правда.

За даними видання, місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Більше того, УП з посиланням на джерело в Уряді пише, що міністерство Чернишова об’єднають з мінінфраструктури, яке очолює Олександр Кубраков.

Відзначимо, що Чернишов і Кубраков є найбільш наближеними до президента членами Кабміну.