Вітренко йде з посади голови НАК «Нафтогаз»
Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє Українська правда.
За даними видання, місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Більше того, УП з посиланням на джерело в Уряді пише, що міністерство Чернишова об’єднають з мінінфраструктури, яке очолює Олександр Кубраков.
Відзначимо, що Чернишов і Кубраков є найбільш наближеними до президента членами Кабміну.
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