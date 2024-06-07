Вирусы в приложении APK на Android: как проверить файл

Личная безопасность, защита данных и конфиденциальность — краеугольный камень в цифровой век, когда мы сами даем разрешения приложениям на своем смартфоне. Тем не менее, некоторые люди беспокоятся об этом, что и останавливает их от того, чтобы Мостбет скачать с официального сайта, или любое другое приложение даже с официального магазина «Google Play Market». Причем даже защита Google-маркета иногда может считать вполне лицензионные и оригинальные приложения вредоносными. Для безопасности ПО можно воспользоваться специальными программами.

Virus Total

Наиболее распространенная и популярная программа для проверки документов и файлов. Принцип программы заключается в прогонке через 70+ антивирусных программ. Для проверки нужно:

Перейти на официальный сайт сервиса. Выбрать файл кнопкой «Choosefile». Подождать окончания проверки.

По итогу будет предоставлен отчет с заключением о безопасности проверяемого объекта.

Meta Defender

Предлагает 12 бесплатных проверок с официального сайта. Анализируемый объект не должен быть больше 140 Мб. Порядок выполнения проверки аналогичен предыдущему: переход на сайт, нажатие на изображение скрепки, выбор файла. По окончанию анализа, будут обнаружены и предоставлены все угрозы.

Kaspersky Threat Intelligence Portal

Разработчик заявляет о высоком качестве проверки, благодаря собственным разработкам. Максимальный размер объекта — 256 Мб. Алгоритм действий:

Переход на официальный сайт сервиса. Нажатие на «Addfile» для добавления файла. Дождаться окончания анализа.

Отчет можно сделать приватным.

Какие еще могут быть уязвимости?

В системе любого мобильного приложения могут быть обнаружены слабые места. Мошенники и хакеры пользуются ими, чтобы навредить репутации человека, похитить его персональные данные, узнать пароли, пин-коды, коды доступа и т. д.

Исследования «Now Secure» показали, что более четверти всех мобильных приложений имеют минимум 1 критическую уязвимость.

А 59% всех приложений для Андроид связанных с деньгами, имеет как минимум 3 опасных уязвимости, внесенные в рейтинг OWASP.В Google Play Market — более 2 200 000 приложений, которыми владельцы Androidпользуются ежедневно. Есть 5 наиболее опасных видов уязвимости, которые могут попасть в наши телефоны вместе с приложениями:

Вредоносная программа. Утечка персональной или конфиденциальной информации. Выполнение произвольного кода. Обмен данными без шифрования. Файл может быть доступен к записи/чтению любым пользователем.

Есть несколько специальных программ, позволяющих получить подробный отчет по любому приложению:

Предоставляет отчет на основе двух видов анализа: динамического и статического.

Предоставляет мобильную аналитику по защите приложений.

Интерактивный и многофункциональный инструмент.

Находит все проблемы в системе безопасности.

Проверяет на вирусы и вредоносный код.

Предоставляет подробный анализ.

Проверяет на наличие вредоносного кода.

Каждый из представленных инструментов имеет положительные и отрицательные стороны. Все сервисы рабочие и были проверены на приложении Мостбет. Кстати, никаких вирусов и вредоносного кода обнаружено не было.

Подведем итог

Цифровая защита очень важна в современном мире. Перед установкой приложений, особенно из неизвестных источников, лучше несколько раз проверить их. Это поможет защитить не только персональную информацию, но и денежные средства.