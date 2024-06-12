Вінниця передала 10 позашляховиків «ловцям Шахедів»

Вінницька громада продовжує посилювати бійців мобільно-вогневих груп. Днями міський голова Сергій Моргунов, секретар міської ради Павло Яблонський, голова обласної ради Вячеслав Соколовий та координатори Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Антоніна Іващук та Володимир Чорновол передали для «ловців Шахедів», які працюють на Вінниччині, ще 10 нових позашляховиків.

Про це повідомляє Вінницька міськрада.

Для військових важливо, щоб автівка була справною та маневровою, пояснюють військові. Mitsubishi L200, які сьогодні отримали, – нові та повнопривідні.

«Військовослужбовець в першу чергу має думати, як збити “Шахед”, а не думати, чи доїде його автомобіль. Тому це дуже важливо. Він має зосередитись на ураженні повітряної цілі, а не на тому, що його машина не заводиться, бо вона стара, чи що вона не може доїхати так швидко, як потрібно», – пояснив захисник однієї з частин, що отримала допомогу.

Це не вперше Вінницька громада передає автівки для військових. Попередні машини вже показали свою ефективність, розповіли оборонці. Мобільні вогневі групи вполювали не один ворожий дрон.

«Загалом наша громада передала вже 25 автівок. Тепер ще 10 позашляховиків відправилося до “ловців Шахедів”, які закривають небо над Вінниччиною. Це важливо з погляду захисту критичної інфраструктури, та, найголовніше, – захисту наших людей, –говорить міський голова Вінниці Сергій Моргунов. – У цьогорічному бюджеті громади на пріоритет “Безпека та оборона” передбачено близько 1 млрд гривень. За частину з цих коштів ми вже закупили тисячі різних безпілотників, тепловізори, дрони-камікадзе, прожектори, зарядні станції та інше. Крім того, маємо окремі запити від оборонців на закупівлю специфічного обладнання. Якщо не можемо придбати його самі через відкриті торги, то передаємо військовим частинам субвенції. Таких бригад, які ми підтримуємо на постійній основі, зараз 36».

Нагадаємо, згідно з дослідженням ГО «Громадський контроль», Вінниця є лідером серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України.

А бюджет громади на 2024 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами: «Безпека та оборона», «Стійкість», «Турбота».

На пріоритет «безпека та оборона» передбачили майже 1 млрд грн. Це третина коштів, які не входять до захищених статтей.

Наприклад, у лютому передали п’ять БПЛА Mavic 3T заступнику командира 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Червона калина». Це квадрокоптери, які можуть працювати вночі, бо оснащені тепловізором.

«Наші хлопці та дівчата нині боронять країну на південному напрямку. Всі ми розуміємо, яка зараз ситуація на фронті – росіяни лізуть з усіх сторін, – пояснив тоді полковник. – Mavic 3T, який обладнаний тепловізором, дозволяє військовим працювати вночі, виявляти техніку противника, скупчення живої сили. Також він може переносити скиди. Такі квадрокоптери сьогодні дуже корисні на передовій».

«Ми пройшли всі процедури, які передбачає чинне законодавство, – прокоментував директор департаменту цивільного захисту Олег Парфілов. – Як тільки тендери були завершені, ми отримали ці БпЛА – вони одразу були передані військовим. Розуміємо, наскільки це зараз важливі прилади на передовій».