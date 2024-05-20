Відомий російський авіаконструктор розбився на саморобному літаку

Фашистська Росія втратила одного із найвідоміших своїх авіаконструкторів — Ігоря Бучевича. Він розбився на саморобному літаку. Про це сьогодні повідомив російський ТГ-канал Mash.

Пригода трапилася у Владимирській області.

Повідомляється, що саморобне повітряне судно виявилося настільки легким, що вітер підкинув його на 30 метрів під час тестового заїзду зі зльоту. Літак зірвався у штопор і розбився на полі.

«Чоловік конструював судно п’ять років. Воно важило 250 кілограмів і могло складатися — спокійно містилося в багажник автомобіля. Сьогодні Ігор проводив тест на землі, але все пішло не за планом. Бучевич помер до прибуття швидкої допомоги. Транспортна поліція та слідчий комітет розпочали перевірку», — йдеться в публікації.

Зазначається, що авіаконструктор працював у галузі понад 30 років. Зокрема багато років очолював конструкторське бюро Сатурн Авіа, в якому створювалися легкомоторні повітряні судна малої авіації.

Тут можна згадати випадо, що стався у листопаді 2017 року. Тоді з невідомих причин провідний інженер-конструктор Російської літакобудівної корпорації МіГ наклав на себе руки. Чоловіка виявили випадково, коли він був ще живий. У його руці була затиснута бритва, а горло перерізано.

38-річного інженера застали на підлозі туалету 14 поверху однієї з колишніх будівель корпорації, розташованій в столиці Росії на Ленінградському шосе. Постраждалого знайшов охоронець. Він викликав швидку допомогу, але медики не змогли врятувати конструктора…