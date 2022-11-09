Вибори у США: республіканці отримують невелику перевагу

Члени Республіканської партії, ймовірно, становитимуть більшість в Палаті представників США (нижній палаті парламенту. — Ред.) та отримають перевагу в американських штатах і територіях, де одночасно з проміжними виборами до Конгресу відбувається голосування за губернаторів. Такі попередні дані в середу, 9 листопада, наводить американський телеканал CNN.

Підрахунок голосів триває. Попередньо, республіканці отримають щонайменше 198 місць, тоді як демократи підтверджують за собою 178 мандатів.

Для отримання більшості одна з партій має отримати 218 місць у Палаті представників. Як зауважує агенція Reuters, здобуття більшості республіканцями дозволить їм блокувати законодавчі ініціативи адміністрації президента США Джо Байдена.

Це може стосуватися широкого спектра питань, в тому числі й України, щодо якої республіканці не налаштовані підтримувати нинішній рівень фінансової та військової підтримки. Втім у Білому домі вже запевнили, що результат виборів не позначиться на підтримці України Сполученими Штатами.

За місця в Сенаті (верхній палаті Конгресу. — Ред.) точиться більш непередбачувана боротьба. Наразі місця розподіляються порівну: 48 демократів і 48 республіканців.

На виборах губернаторів різних штатів США поки що 21 місце — за демократами, а 24 — за республіканцями. Однак наведені вище цифри не є остаточними, оскільки на момент публікації підрахунок голосів ще триває.

Як зауважує агентство dpa, на проміжних виборах здобули перемогу щонайменше 133 кандидати з Республіканської партії, які відкрито висловлювали сумніви в результатах президентських виборів у США 2020 року, за підсумками яких перемогу здобув демократ Байден.