Вчені вперше в історії перелили людині штучну кров

Британські вчені вперше в історії перелили людині кров, яку вирощували у лабораторних умовах. Про це повідомляє University of Cambridge.

Виготовлені клітини крові були вирощені із стовбурових клітин донорів. Потім еритроцити було перелито добровольцям у рамках рандомізованого контрольованого клінічного випробування RESTORE.

Зазначається, що якщо буде доведена безпека й ефективність, вирощені клітини крові можуть згодом зробити прорив у лікуванні людей із захворюваннями крові, такими як серповидно-клітинна анемія та рідкісні групи крові.

«Ми сподіваємося, що вирощені у лабораторії еритроцити житимуть довше, ніж ті, які отримують від донорів крові. Якщо наше випробування, перше у світі, пройде успішно, це означатиме, що пацієнтам, які нині потребують регулярних тривалих переливань крові, у майбутньому потрібно буде менше таких процедур, що допоможе змінити їхнє лікування», – повідомив головний дослідник професор Седрик Геварт.

На цей момент дві особи отримали переливання крові з використанням вирощених у лабораторії еритроцитів. Вони перебували під ретельним наглядом, і жодного побічного ефекту не було зареєстровано.

Раніше повідомлялося, що канадські вчені з Торонтського університету вперше навчилися змінювати групу крові пацієнтів під час пересадки органів. Про це в лютому йшлося в журналі Science Translational Medicine.

Зокрема, фахівці навчилися змінювати кров пересаджуваних органів на першу. Вони очищали її від специфічних антигенів (або А, або В для другої та третьої групи відповідно) за допомогою ферментів N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу (FpGalNAc-deacetylase) і D-галактозамін-галактозамінідазу (FpGalactosaminidase).

Спочатку метод був протестований на тканинах аорти, а потім успішно за допомогою нього вдалося успішно знищити білки групи А у восьми зразках легень.

Зазначалося, що ферментам знадобилося лише близько чотирьох годин, щоб знищити практично всі аглютиногени. Потім дослідники перевірили реакцію з боку антитіл плазми від людей із першою групою крові, і вона виявилася незначною. Це говорить про хорошу приживаність цього способу.