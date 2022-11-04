Раніше людство навчилося разганяти дощові хмари за допомогою спеціальних гармат. А зараз вчені навчилися викликати дощ — за допомогою зарядження хмар електрикою, пише The Guardian.

Відкриття зробив Джайлс Гаррісон з Університету Редінга. Працював він спільно з колегами з Університету Бата. Вони ганялися за туманами в Сомерсет-Левелс, спрямовуючи безпілотний літак у них та випускаючи заряд.

Таким чином стало відомо, що при випромінюванні позитивного або негативного заряду туман утворював більше крапель води.

«Електричний заряд може сповільнити випаровування або навіть — і це завжди дивно для мене — викликати вибух крапель, тому що електрична сила, що діє на них, перевищує поверхневий натяг, що утримує їх разом», — сказав Гаррісон.

Наголошується, що такі висновки можуть знайти гарне застосування в посушливих регіонах світу, таких як Близький Схід та Північна Африка, як засіб заохочення хмар виливати дощ.

«Хмарні краплі більші, ніж краплі туману, тому ймовірність їх зіткнення вища, і ми вважаємо, що додавання електричного заряду до хмари може допомогти краплям склеїтися і стати важчими», — підсумували вчені.

Що було раніше

Вчені зі Стокгольмського університету у дощовій воді, зібраній у різних регіонах світу, виявили небезпечні хімічні речовини. Йдеться про перфторалкильні та поліфторалкильні (PFAS). Про це на початку серпня повідомляв New Atlas.

Дослідники довели, що за останні 20 років багато хімічних речовин PFAS були поступово виведені з виробничої діяльності після того, як було зібрано велику кількість доказів, що свідчать про потенційно токсичну дію на здоров’я людини.

Але вони є дуже довгоживучими хімічними сполуками і, незважаючи на те, що їх перестали використовувати, не означає, що вони зникли з довкілля.

За словами вченого Яна Казинса, останнім часом відбулося зниження вмісту PFAS у питній воді.

«Наприклад, нормативи для питної води для однієї відомої речовини з класу PFAS, що викликає рак перфтороктанової кислоти (PFOA), знизилися в 37,5 мільйона разів», — сказав він.

Але вчені припускають, що навіть майже нульовий рівень цієї кислоти у питній воді може мати негативні наслідки для здоров’я протягом усього життя людини. Тим самим дощова вода скрізь буде визнана небезпечною для пиття.

«Багато людей на планеті п’ють дощову воду, адже для деяких це чи не єдине джерело питної води», — каже Казинс.