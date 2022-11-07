В Україну уже прибули системи ППО NASAMS і Aspide

Як востаннє і обіцяли США, на початку листопада в Україну нарешті прибули перші системи ППО.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці в Твіттері. Мова про комплекси NASAMS і Aspide. Перші нам надали США, а виробляють їх норвежці. А другі є допомогою від Іспанії.

«Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide прибули в Україну. Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», — написав Резніков.

Нагадаємо, тиждень тому на брифінг удля ЗМІ високопоставлений представник міноборони США анонсував поставки ППО вже незабаром.

«Сполучені Штати вже надали 1400 «Стінгерів», тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість ЗРК малої дальності. США також зобов’язались (надати) 8 систем NASAMS та пов’язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше», — заявив тоді представник міноборони США.

NASAMS інтегрується в загальну систему протиповітряної оборони та отримує дані від усіх інших радіолокаційних станцій та інших засобів огляду повітряного простору.

Основна тактична одиниця NASAMS – батарея. До її складу входять три вогневі взводи (загальний комплект 54 ракети), об’єднаних в інформаційну мережу таким чином, що кожна з трьох станцій радіолокаційних здатна замінити всі інші.

Голова МЗС Дмитро Кулеба 2 жовтня повідомляв, що Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї. На потреби ЗСУ також буде направлено додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них. Мова також йшла про чотири системи ППО Hawk.