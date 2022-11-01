В Україні вбито полковника танкових військ ЗС РФ

В Україні ліквідовано російсько-фашистського окупанта високого звання. На цей раз полковника на ім’я Андрій Равлович Беспалов.

Про це сьогодні пізно ввечері на своїх сторінках в соціальних мережах «Фейсбук» і «Твіттер» повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц, який позначив фотографію покійного загарбника своїм фірменим знаком «груZ200».

Трохи згодом про це ж розповів і блогер та український патріот з окупованого Донецька «Necro Mancer», оприлюднивши скрін офіційного некролога «союзу танкістів Росії» від першого листопада.

З урахуванням того, що Беспалов є випускником Челябінського вищого танкового командного училища, можна бути впевненим, що покійний служив у танкових військах.

Хоронитимуть його завтра в місті Дзержинську Нижегородської області РФ.