В Україні скорочують кількість міністерств і чиновників

Президент Володимир Зеленський та керівництво Кабміну у вівторок, 8 листопада, погодили нову структуру Уряду, плануючи залишити 14 міністерств замість 20. Про це повідомляє Дзеркало Тижня з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що президент провів нараду, в якій оn та off-line взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді було узгоджено нову концепцію побудови Кабінету міністрів України.

Так, у новій структурі уряду буде, найімовірніше, 14 міністерств замість поточних 20, і вона виглядатиме так:

Міністерство розвитку громад та територій, Мінінфраструктури та Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури та територій;

Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство з європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

Міністерство економіки, Міністерство зі стратегічних галузей промисловості (частково) та Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;

Міністерство цифрової трансформації, Нацагентство держслужби та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;

Міністерство у справах ветеранів та Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів та соціальної політики;

Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються: Міненерго, МЗС, Мінфін, Мін’юст, МВС, Міноборони, Міносвіти та науки, МОЗ.

Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі:

У центральних апаратах міністерств – з 9200 до 2800 співробітників;

У територіальних органах міністерств – з 17 тисяч до більш як 7 тисяч співробітників;

У центральних апаратах інших ЦОВВ – з 13 тисяч до 4300 співробітників;

У терорганах інших ЦОВВ – з близько 80 тисяч до понад 40 тисяч співробітників.

З іншого боку, змінюється структура управління. Координацією стратегій та програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.