В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні станом на 18:45 оголошено повітряну тривогу у тринадцятьох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою для північно-східних областей. Згодом така ж загроза пішла з боку Криму.

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з початку року були ще й ракети KN23 з КНДР (за даними військових, їх начебто з весни перестали використовувати через величезний відсоток браку).

Окремо повідомляється про швидкісну ціль у напрямку Одещини і Очакова на Миколаївщині.

Також ракетна небезпека на Київщині і Вінниччині.