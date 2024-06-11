В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, пролунали вибухи

В Україні станом на 02:05 оголошено повітряну тривогу в одинадцятьох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в атаці декількох груп Шахедів.

Під час оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Про це йдеться у Тelegram-канал Карта повітряних тривог.

Перед цим Повітряні сили станповідомили про групу дронів на сході Дніпропетровщини, що рухалася у бік Харківщини.