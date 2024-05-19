 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

  1. 19.05.2024
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В Україні станом на 19:16 оголошено повітряну тривогу у вісьмох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини. 

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з півдня, а також зі сходу.

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з початку року були ще й ракети KN23 з КНДР (за даними військових, їх начебто з весни перестали використовувати через величезний відсоток браку).

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по місцю відпочинку під Харковом — загинуло 5 людей, 16 отримали поранення.

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