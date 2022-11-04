В Україні ліквідований черговий російський підполковник

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  1. 04.11.2022
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В Україні ліквідовано 53-літнього підполковника федеральної служби виконання покарань Генадія Смірнова (на фото). Про це повідомив блогер й український патріот з окупованого Донецька «Necro Mancer», посилаючись на некролог в одному з російських засобів масової інформації.

Смірнов був призваний в рамках «часткової мобілізації» Путіна, став «двухсотим» 24 жовтня, 31-го його поховали у Руднянському міському поселенні Волгоградської області РФ. Така доля окупанта.

Покійний в молодості закінчив військову кафедру вуза, але все життя пропрацював в системі ФСВП. В 2017-му вийшов на пенсію по вислузі років, працював охоронцем.

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