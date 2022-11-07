В Україні будують новий літак «Мрія»

В Україні почали будівництво нового літака Мрія, знищеного росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Про це пише Bild, посилаючись на слова гендиректора ДП Антонов Євгена Гаврилова.

За словами гендиректора, роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав.

Нова Мрія готова на 30%. Вартість будівництва оцінюється у 500 млн євро. Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія Антонов і куди часто літав Ан-225.

2016 року американці з команди Rotor Riot вирішили показати всю велич і красу українського літака АН-225 «Мрія», який є найбільшим у світі. Для цього їм провели екскурсію літаком, а також дозволили походити ним. Саме відео вони знімали за допомогою безпілотників.

Гігант українського авіапрому Ан-225 «Мрія» 10 вересня 2018 року перебував у небі 13 годин і здійснив безпосадковий політ із київського аеропорту Гостомель на узбережжі Тихого океану. Приземлився він лише в аеропорту Окленда, штат Каліфорнія. Вантажний лайнер подолав відстань 9 800 км. Це рекорд для літаків такого класу. Загалом на рахунку «Мрії» понад 200 різних рекордів.

А потім в Україну вдерлися російські фашисти і знищили літак. Це сталося під час ворожої атаки на аеродром «Антонов» у Гостомелі під Києвом. Літак, що знаходився там, потрапив під обстріл з російського вертольота.