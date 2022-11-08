В Севастополі прогримів вибух

Севастопольці знову повідомляють про звуки вибухів у місті.

Про це пише місцевий телеграм-канал «Кримський вітер». І додає, що так званий «губернатор» Развожаєв «знову твердить, що це вчення мобілізованих».

«Цікаво, про що він розповідатиме, коли мобиків відправлять під Херсон і не буде кому шуміти на полігоні?», — тролить видання маріонетку Кремля.

Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», посилаючись на місцевих мешканців, також повідомив, що в Севастополі працює ворожа ППО. Дивись відео. Від Севастополя до найближчої вільної території 200 км. Цю відстань можуть подолати БПЛА, що вони періодично і роблять.