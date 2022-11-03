В Росію з Ірану доставили чергову партію дронів

Вантажний літак Іл-76 іранської компанії Pouya Air сьогодні близько восьмої ранку приземлився в Москві. Літак швидко розвантажили. І вже другого дня Іл-76 вилетів у Тегеран.

Авіакомпанія Pouya Air є одним із основних перевізників іранських дронів, які Москва використовує проти української інфраструктури.

Дисидентська організація «Національна рада опору Ірану» (NCRI) звинуватила режим у постачанні президенту РФ Володимиру Путіну понад 3500 дронів, які використовуються в рамках тактики випаленої землі в Україні.

Що було раніше

Іран пообіцяв надати Росії ракети класу «земля-земля» на додаток до ще більшої кількості безпілотників. Про це два тижні тому писала агенція Reuters, посилаючись на слова двох високопосадовців і двох іранських дипломатів.

Повідомляється, що 6 жовтня перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопосадовці з іранської Революційної гвардії та чиновник з Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з Росією про постачання зброї.

«Росіяни попросили більше безпілотників та іранських балістичних ракет із підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh та Zolfaghar», — сказав один із іранських дипломатів.

Західний чиновник підтвердив це, заявивши, що між Іраном та Росією існує угода про надання балістичних ракет класу «земля-земля» малої дальності, зокрема Zolfaghar.