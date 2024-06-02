 

В Празі на українських волонтерів напали російськомовні

  1. 02.06.2024
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Російська фашистська чума розповзлася по всьому світу. Звісно, вона така ж агресивна, як і в себе вдома… Маємо черговий приклад російської неадекватності, цього разу в Чехії — країні, яка всіляко підтримує Україну.

На Староміській площі Праги в суботу, 1 червня, російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Один із волонтерів Prague Maidan виклав відео в соцмережах, на якому група чоловіків і жінок, які розмовляли російською мовою, збиралася напасти на них. У певний момент чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.

Учасники бійки кричать один на одного російською та українською мовами і б’ються парасолькою. Зрештою, стенд Prague Ukraine зазнає пошкоджень.

Одна з українських активісток опублікувала у X (Twitter) фото закривавленої руки після бійки. За її словами, російськомовні жінки вдарили по голові чеську жінку, а інший російськомовний чоловік сказав хлопцеві, «як добре Росія вбиває нас».

Поліція Праги підтвердила, що прибула напередодні на Староміську площу через конфлікт між «двома групами іноземців».

«Кримінальні слідчі з’ясовують усі обставини інциденту. Вони з’ясовують, що сталося на місці події. Ніхто не був обмежений в особистій свободі і не був затриманий», – повідомила речниця поліції Єва Кропачова.

Це системна картина — росіяни у багатьох країнах намагаються вести себе зверхньо і провокувати конфлікти. Особливо, якщо зіштовхуються з українцями.

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