В НАТО назвали умову для гарних відносин КНР із Заходом

Китай має припинити підтримку Росії у війні проти України, якщо хоче налагодити відносини з країнами Заходу. Про це у четвер, 25 квітня, під час виступу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на заході у Берліні.

Він зауважив, що допомога КНР «життєво важлива» для Росії, що прагне продовжити війну проти України. Генсек підкреслив, що минулого року росіяни імпортували близько 90% мікроелектроніки з Китаю, яка використовується у виробництві ракет, танків та літаків. Також КНР хоче надати РФ нові супутникові можливості.

«Китай заявляє, що хоче мати хороші відносини із Заходом. Водночас Пекін продовжує підживлювати найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть мати і те, і інше», — підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО також застеріг західних союзників від залежності від Китаю, в яку потрапила Росія.

«У минулому ми зробили помилку, потрапивши в залежність від російських нафти і газу. Ми не повинні повторити цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, сировини, технологій робить нас вразливими», — сказав генсек.

Нагадаємо, Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції по «кризі в Україні», яку свого часу визнають і Москва, і Київ. Про це 7 березня сказав міністр закордонних справ КНР Ван І. За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

«Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті», – резюмував очільник МЗС КНР.

Насправді, всі ці ініціативи Китаю йдуть в одному ключі із російськими забаганками. Фашистський режим Путіна теж прагне «миру» — припинення вогню з «урахуванням ситуації на землі», тобто з фіксацією за Росією захоплених українських територій. Більше того, зрозуміло, що при таких розкладах будуть неможливі репарації. Ба більше, ризик наступної війни залишиться вкрай високим.

Також Китай продовжує неприйнятну риторику щодо визначення розв’язаної Росією війни як якоїсь міфічної «української кризи». При таких підходах мирні переговори неможливі за визначенням.