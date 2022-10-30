В МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів

Київ відреагував на чергову дивну заяву Кремля. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко оприлюднив відповідь на слова очільника МЗС РФ Лаврова.

Останній заявив, що Путін готовий до перемовин із Заходом щодо пропозицій по Україні. По-перше, Росія вже декілька місяців не просто готова до них, а робить все, щоб вони почалися. Не хоче перемовин на умовах РФ Україна…

Так ось, Ніколенко нагадав, що є тільки одна реалістична пропозиція стосовно організації діалогу — вивід всіх російських військ з України, включно з територіями, що окуповані в 2014 році (Крим та ОРДЛО).

Заява Лаврова розцінюється Україною, як спроба виграти час на тлі поразок путінської армії на полі бою.