В Миколаїві пролунали вибухи

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  1. 07.11.2022
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В Миколаїві приблизно о першій годині дня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі, а також видання «Новини-N».

Припускається, що це звуки роботи ППО. Однак телегграм-канал «Оперативний ЗСУ» пише, що «за попередніми даними в Миколаєві/області, є збиття рашистських ракет, але також повідомляють і про прильоти».

Плюс дають повідомлення: «Калинівка, Миколаївщина, БпЛА «Шахед». Сподіваємося, що це означає збиття іранського дрона.

Остання повітряна тривога в Миколаїві була оголошена о 12:29 (при тому, що відбій попередньої стався за 13 хвилин до того). На момент публікації цього матеріалу офіційних повідомлень про обстріли чи відбиття атак від мера Олександра Сенкевича  і голови ОВА Віталія Кіма не було.

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