 

В Маріуполі пролунали потужні вибухи

  1. 08.11.2022
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Сьогодні пізно вранці в селі Нікольське північніше окупованого Маріуполя пролунали три потужних вибухи, про що повідомили місцеві мешканці. В свою чергу, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пояснив природу вибухів спрацюванням системи протиповітряної оборони російських загарбників, розташованої в лісозмузі недалеко від місцевої лікарні. 

Що саме намагався збити ворожий ЗРК, наразі не ясно: «Не відомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомагає знаходити точки розміщення ППО. Дякую всім українцям в окупації за уважність та співпрацю».

Від Маріуполя до найближчої вільної території близько сімдесяти кілометрів. Теоретично це робоча відстань для високоточних снарядів GMRLS від західних реактивних систем залпового вогню HIMARS, MARS II чи М270. Також, звісно, сюди можуть залітати й наші безпілотні літальні апарати.

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