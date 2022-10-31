 

В Кремлі відреагували на вивіз зерна України без дозволу РФ

  1. 31.10.2022
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Очевидно, що для Кремля стало несподіванкою сміливе рішення Украіни, Туреччини й ООН продовжити експорт українського зерна Чорним морем, незважаючи на заяву Міноборони РФ про «призупинення» участі Росії у відповідній угоді.

Сьогодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков почав лякати, що без них зернова ініціатива навряд чи може бути реалізована, і що це небезпечно…

«В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато ризикованішого, небезпечнішого і негарантованого», — зазначив він.

При цьому всім зрозуміло, що єдиною справжньою загрозою є сама Росія. Тому будь-який обстріл чи атака на кораблі з агропродукцією буде вказувати саме на РФ. В таких умовах наносити удари кремлівським фашистам дуже незручно… Можна налаштувати проти себе Африку і Азію, або навіть отримати військову відповідь.

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