В Ялті прогремів гучний вибух
Сьогодні близько 09.00 у всіх південнобережних селищах від Ялти до Алушти люди чули гучний вибух, від якого тремтіли шибки.
Також у небі було видно інверсійний слід, який швидко розвіявся.
Про це ввечері написав телеграм-канал «Кримський вітер».
Офіційних повідомлень російської окупаційної влади щодо цього немає. Просто вирішили замовчувати цей інцедент.
Нагадаємо, що сьогодні також люди чули вібухи в Севастополі. На це «губернатор» Развожаєв відреагував — заявив, що це навчання мобілізованих..
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