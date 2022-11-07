В Херсонській області підірвався кортеж Бородая

На окупованій частині Херсонської області підірвався на міні Джип з охороною Олександра Бородая — того самого, який був у 2014 році одним з ватажків терористичного квазіутворення ДНР, а зараз «доріс» до статусу депутата Госдуми РФ.

Бородай теж їхав цією дорогою, його авто за малим не наїхало на другу міну.

Це все показав сам Бородай. Якщо не бреше, то міг загинути. Каже, що йому пощастило. При цьому не дуже засмучується, що попередня машина підірвалася.