В Донецьку зруйновано залізничний вокзал

Минулої ночі (ближче до третьої години) в окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи – як наслідок був зруйнований і сильно горів залізничний вокзал. Про це масово повідомляють місцеві мешканці, рашистські пропагандисти та засоби масової інформації.

Так зване міністерство надзвичайних ситуацій квазіутворення ДНР повідомило, що причиною загоряння стало влучення в будівлю вибухонебезпечного предмету. Загиблих і постраждалих начебто немає. Вогонь гасили шістдесят пожежників і вісімнадцять одиниць техніки.

Інформація про відсутність жертв означає лише, що їх немає серед цивільних. Втрати загарбників і своїх посіпак ворог всіляко приховує. Цілком можливо, що на залізничному вокзалі знаходилися російські військові.