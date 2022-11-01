 

В Донецьку прогриміли потужні вибухи

  1. 01.11.2022
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Сьогодні ближче до чотирнадцятої години в центрі Донецька сталася «бавовна». Як повідомила російська пропагандистська агенція «ТАСС», в місті пролунали п’ять потужних вибухів.

Звісно, ворог звинувачує ЗСУ, хоча наші військові принципово не ведуть вогонь по цивільним об’єктам.

Донецьк залишається прифронтовим, хоча ворогу за вісім місяців вдалося трохи (на кілька кілометрів) відтіснити ЗСУ від міста. По об’єктам російських окупантів в Донецьку регулярно прилітають високоточні снаряди. Параллельно російські загарбники самі гатять по житловим кварталам, щоб звинувачувати ЗСУ.

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