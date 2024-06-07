Уряд обмежив використання кондиціонерів

Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади, зокрема йдеться про відмову від використання кондиціонерів і обмеження вуличного освітлення.

Про це 7 червня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

«Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення», — сказав прем’єр-міністр.

Керівник уряду закликав бізнес теж обмежити використання кондиціонерів та іншого потужного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

«Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу», — уточнив Шмигаль.

Раніше у Міненерго попередили українців про важку наступну зиму. За останні кілька місяців українська енергосистема зазнала найбільших руйнувань від початку повномасштабної війни.

Дніпровська гідроелектростанція ДніпроГЕС в Запоріжжі в критичному стані внаслідок ракетної атаки РФ по місту вночі в суботу, 1 червня. Про це в той день в ефірі марафону Єдині новини повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берега на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні для об’їзду використовується два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так», — йшлося в повідомленні.

Як відомо, 22 березня росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

А 11 квітня цього року російські фашисти майже зруйнували Трипільську ТЕС, яка живила Київську, Черкаську і Житомирську області. Вважалося, що ворог використав ракети Кинджал, але це може бути не так. Росіяни насправді застосували нові крилаті ракети Х-69. Про це свідчать знайдені уламки цієї ракети.