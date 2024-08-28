Укренерго збільшило обсяг відключень у середу

В Україні скасовано аварійні відключення світла. Але до кінця поточної доби обсяг відключень буде більшим, ніж передбачалось, повідомило Укренерго у середу, 28 серпня.

На прикладі Вінниці ситуація наступна. Споживачам не надавали світла 27 серпня протягом 14 годин (2+2+4+4+2). На 28 серпня передбачався більш м’який графік — всього 8 годин без електрики (2+2+2+2). Але декілька годин тому його переглянули і затвердили 13 годин на добу без світла (2+2+3+4+2).

«З 11:00 аварійні відключення скасовані. До кінця доби порівняно з попереднім прогнозом, сьогодні збільшено обсяг заходів обмеження. У більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Енергетики нагадали, що зараз ліквідовують наслідки наймасштабнішої російської ракетної атаки, яку було здійснено 26 серпня. Також споживання тримається на високому рівні через спеку.

У вівторок Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини. Також на запит оператора енергосистеми Польщі – Україна приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.

Станом на ранок через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 584 населені пункти. Так, через російські обстріли є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.

З технічних причин знеструмлювались споживачі на Чернігівщині, Одещині та Хмельниччині.

Нагадаємо, на початку літа теж були тривалі відключення, які припинилися 23-го липня. Тоді значний дефіцит енергії в енергосистемі України був результатом восьми російських масованих атак з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. А така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.