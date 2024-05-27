Кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, подекуди з грозовими дощами. Вони вже у другій половині тижня охоплять більшість областей. Разом з тим, Україну накриє пустельний пил з Центральної Азії. Не із Сахари…

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

За його даними, протягом 27 – 28 травня очікується надходження пилу з пустельних азійських районів, тому спостерігатися помутніння неба. Крім того, ймовірне погіршення дальності видимості та «брудні» дощі.

Синоптик каже, що ближче до вихідних, атмосферний тиск знизиться, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, які будуть мати локальний характер.

У більшості областей України пил з Каракумів та Кизилкуму буде відчуватися.