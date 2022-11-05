Україна створить флот морських дронів

Україна наступного тижня запустить новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. При цьому він більш ніж очевидно підтвердив той факт, що за атакою морських дронів на кораблі ЧФ РФ в бухті Севастополя 29 жовтня стоїть саме наша країна.

«Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 27 вересня до Севастополя приплив морський дрон з антеною Starlink. Він міг комплектуватись боєприпасами. Про знищення «водоплаваючого безпілотника» у РФ заявили 21 вересня. Пролунав вибух у Севастополі.

Наприкінці вересня на берег окупованого Криму прибило безпілотне судно невідомого походження. Аналітики USNI відновили зовнішній вигляд пристрою. Невеликий безпілотний пристрій першими показали російські ЗМІ. Зовні він схожий на надводний безпілотник, який був виготовлений із гідроциклів із вибухівкою. Жодних національних знаків відмінності на ньому не було, проте, можливо, це український устрій. Аналіз фотографії судна показує, що в дію воно наводиться за рахунок водяного струменя. Найбільше гідроцикл схожий на моделі GTX або Fish Pro. Силову установку безпілотника досить складно встановити по зовнішніх фотографіях. Проте відомо, деякі гідроцикли оснащуються високопродуктивними бензиновими двигунами, які дозволяють розвивати швидкість до 112 км/год.

Ще однією ключовою особливістю USV є можливий спосіб детонації безпілотника. На носі дві проекції було визначено як ударні запобіжники. Вони схожі на вигляд на детонатори як у радянських авіабомб на кшталт ФАБ-500. Швидше за все, вони підключені кабелем до детонатора та боєголовки. Розмір та розташування боєголовки неясні, але, швидше за все, встановлюється вона у передній половині корабля.