Україна отримала тренажер винищувача F-16

Вже незабаром Україна має отримати перші західні літаки. А поки в країну доставлений перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

«Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації», – написав він.

За словами Олещука, основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

«Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», – додав командувач.

Напередодні стало відомо, що деякі українські пілоти вже завершують навчання на американських літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдань.

Цього року Україна отримає лише 10% від необхідної кількості винищувачів. Нагадаємо, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону 6 квітня.

«Окрім тих, що у нас є, те, що нам наразі готові давати партнери у 2024 році, складає 10% від того об’єму, який нам потрібен. Що таке 10% від того об’єму? Від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні», — зазначив Зеленський.

За його словами, якщо боротися у небі, то боротися і перемагати, а не просто говорити: «У нас є винищувачі F-16».

«Нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% від цього у цьому році буде. Але якщо і літаки, і ППО — так можна», — додав глава держави.

Нагадаємо, Нідерланди збираються передати Україні 24 винищувачі F-16. Про це сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. За її словами, літаки будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Однак, при цьому не було чітко сказано, що всі ці літаки надійдуть в Україну саме поточного року. Більше того, влітку минулого року були запевнення від уряду Нідерландів, що Україна отримає 42 винищувачі…

Взагалі і червні очікуються літаки від Данії, восени від Нідерландів, а також наприкінці року від Бельгії. Це те, що називалося офіційно.