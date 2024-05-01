УЄФА відзначив суперсейв Луніна у грі з Баварією
УЄФА відзначив дії воротарів у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів між Баварією і Реалом.
Пресслужба організації опублікувала нарізку найкращих сейвів голкіперів у цьому матчі. Потрапили до переліку і дії Андрія Луніна.
Український воротар врятував свою команду на першій хвилині матчу, відбивши удар Лероя Сане.
Всього у Андрія три сейви, у його опонента Нойєра — два. Гра завершилася внічию 2:2. Кожен з воротарів по одному голу пропустив з пенальті.
До речі, з 11-метрової позначки Луніну забив Гаррі Кейн, який в цьому сезоні однозначно виграє золоту бутсу — на його рахунку в поточному чемпіонаті Німеччини вже 35 забитих голів.
Vital semi-final saves from Neuer and Lunin 🧤@TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/XdosAeIEYT
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2024
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