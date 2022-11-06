Угорщина відповіла на заяву Путіна про територіальні претензії до України

У Міністерстві закордонних справ Угорщини закликали президента РФ Путіна до припинення вогню замість заяв, що поглиблюють конфлікт.

Про це пише угорське видання Index.

«Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори», — заявили в МЗС у відповідь на заяву Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

Начебто і наїхали на Путіна, а з іншого боку, війну називають «військовим конфліктом», і закликають до переговорів, які так само дуже хоче керівництов Росії (Україна хоче переговори лише після того, як російські загарбники залишать окуповану частину країни).

Тобто все по-орбанівські…

Також варто нагадати, що реакцію на заяву Путіна довелось фактично вимагати журналістам. В самому Уряді просто мовчали.

Порівняйте відповідь Угорщини і Румунії.

«МЗС Румунії заперечує твердження, висловлені президентом Росії до Дня народної єдності, які хибно нав’язують думку про територіальні претензії Румунії до України. Агресивна війна, яку Росія розв’язала 24 лютого, є серйозним та грубим порушенням принципів міжнародного права. У зв’язку з цим Румунія знову підтверджує рішучу підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів», — наголосили в МЗС Румунії.

Польща, в свою чергу, звинуватила Путіна в поширенні дезінформації.