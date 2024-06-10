У «Вінницяобленерго» повідомили, коли чекати на вимкнення електроенергії

Від сьогодні, 10 червня, на Вінниччині знову відключатимуть абонентів. Обмеження з електроенергією прогнозуються у вечірній та нічний час.

В АТ «Вінницяобленерго» відзвітували, що у п’ятницю, 7 червня застосовувалися графіки погодинних вимкнень (ГПВ) протягом усієї доби. У суботу, 8-го, лише у проміжках з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 21:06. А от у неділю, 9 червня, графіків обмежень не було.

Натомість з понеділка, 10 червня, електроенергію знову будуть економити.

«Можемо сміливо чекати обмежень з 18:00 вечора до 08:00 ранку, тобто не тільки в пікові вечірні години, а й вночі, чого раніше не було! Все через планові ремонти блоків АЕС, які в цей період вироблятимуть майже в половину менше електроенергії ніж було взимку. А також через значні втрати на ТЕС та ГЕС», – зхазначають у товаристві.

У «Вінницяобленерго» пояснюють, що у «денні години майже немає обмежень завдяки сезонному збільшенню сонячної генерації».

Але у зеленої генерації є один великий мінус – вона не гарантована. Енергетики уточнюють, якщо погода сонячна – все ок. Якщо ні – чекаймо на ліміти…

Зазначимо, що загальна потужність більше 50 сонячних електростанцій, які встановили вінницькі субʼєкти господарювання з квітня минулого року складає 12,93 МВт. Про це минулого тижня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.

«Підприємці, які перейшли на СЕС, вже відчули переваги «зеленої» генерації. Тож, продовжуємо рухатися в напрямку енергонезалежності та створювати належні умови для безперебійної роботи бізнесу», – зазначив він.

Фактично, мова йде про мініСЕС. Також посадовець нагадав про те, у Вінницькій громаді діє Порядок часткової компенсацій витрат на придбане обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.