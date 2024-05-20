У «Вінницяобленерго» попереджають про відключення електроенергії 20 травня

Сьогодні, 20 травня, у проміжчу часу між 18 та 24 годинами передбачені відключення від електропостачання споживачів Вінницької області.

Про це повідомляє АТ «Вінницяобленерго».

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Нагадаємо, фашистська Росія з 22 березня завдала декілька потужних ракетних і дронових ударів по енергетиці України. Внаслідок цього було втрачено потужночті Центренерго. Розбиті ключові ТЕС, а також низка гідроелектростанцій.

Після цього були ще декілька масованих ударів по енергосистемі України. У зв’язку з цим в країні існує дефіцит електроенергії, який частково покривається за рахунок імпорту з сусідніх держав.

Додамо, що 11 квітня на Хмельницькій атомній електростанції стартував проєкт з будівництва енергоблоків №5 та №6 за американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.

«Особлива риса американської технології АР1000 – можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас», – зазначив тоді міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами голови правління Енергоатома Петра Котіна, завдяки будівництву №5 та №6 енергоблоків ХАЕС, та після запуску в експлуатацію двох нових блоків №3 та №4, потужність цієї станції перевищить потужність ЗАЕС.