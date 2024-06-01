У Вінниці знайшли тіло чоловіка поблизу берега Південного Бугу
Ранком 1 червня рятувальникам стало відомо, що у Вінниці в річці Південний Буг виявлено людину без ознак життя.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.
Інформація про виявлене тіло надійшла о 08:09.
«Бійці ДСНС вилучили загиблого чоловіка з водойми та передали правоохоронцям, які наразі встановлюють причину, що призвела до загибелі людини», – зазначають надзвичайники.
У ДСНС нагадують, що основною причиною трагічних наслідків є необережне поводження на воді та ігнорування правил безпеки. Однак трапляються й інші випадки, коли людину вбивають, а водою намагаються приховати сліди злочину.
Нагадаємо, 3 квітня у Вінниці на вулиці Ващука перехожі знайшли тіло чоловіка. Як пояснили у відділі комунікації поліції Вінницької області, це 57-річний місцевий житель. «На тілі судмедексперти не виявили жодних ознак насильницької смерті», – зазначили тоді у поліції.
Перед цим, 25 березня, на Старому місті у Вінниці у водоймі, яка виникла на місці покинутого десятиріччя тому кар’єру, знайшли тіло людини.
За допомогою надувного човна та спецобладнання бійці ДСНС дістали тіло чоловіка з води. «Наразі особа та обставини, що призвели до загибелі людини, встановлюються фахівцями Нацполіції», – йшлося у повідомленні.
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