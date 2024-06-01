У Вінниці знайшли тіло чоловіка поблизу берега Південного Бугу

Ранком 1 червня рятувальникам стало відомо, що у Вінниці в річці Південний Буг виявлено людину без ознак життя.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Інформація про виявлене тіло надійшла о 08:09.

«Бійці ДСНС вилучили загиблого чоловіка з водойми та передали правоохоронцям, які наразі встановлюють причину, що призвела до загибелі людини», – зазначають надзвичайники.

У ДСНС нагадують, що основною причиною трагічних наслідків є необережне поводження на воді та ігнорування правил безпеки. Однак трапляються й інші випадки, коли людину вбивають, а водою намагаються приховати сліди злочину.

Нагадаємо, 3 квітня у Вінниці на вулиці Ващука перехожі знайшли тіло чоловіка. Як пояснили у відділі комунікації поліції Вінницької області, це 57-річний місцевий житель. «На тілі судмедексперти не виявили жодних ознак насильницької смерті», – зазначили тоді у поліції.

Перед цим, 25 березня, на Старому місті у Вінниці у водоймі, яка виникла на місці покинутого десятиріччя тому кар’єру, знайшли тіло людини.

За допомогою надувного човна та спецобладнання бійці ДСНС дістали тіло чоловіка з води. «Наразі особа та обставини, що призвели до загибелі людини, встановлюються фахівцями Нацполіції», – йшлося у повідомленні.