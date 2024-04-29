У Вінниці запровадили новий проєкт для безробітних

Вінницька міська рада спільно з філією Вінницького обласного центру зайнятості реалізує проєкт щодо працевлаштування безробітних вінничан і людей з-поміж ВПО. Планується залучення їх до суспільно-корисних робіт.

Для людей це стане нагодою отримати тимчасову зайнятість та заробітну плату, а також зробити внесок у відбудову країни та зміцнення економічної стійкості громади.

Відповідне рішення розглядали під час засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради 25 квітня.

Як розповідає директор департаменту економіки і інвестицій міськради Максим Мартьянов, суспільно корисні роботи спрямовані безпосередньо на забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.

«Це важливий крок для підтримки людей, які через війну та інші виклики залишилися без роботи. Цей проєкт, який Вінницька міська рада реалізує спільно з філією Вінницького обласного центру зайнятості, спрямований на покращення рівня життя населення. Тимчасова зайнятість на суспільно корисних роботах дасть людям отримати заробітну плату, достатню для того, щоб покрити основні потреби, а також знайти можливість реалізувати себе. Фінансування передбачене за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України», – розповів Максим Мартьянов.

До переліку видів суспільно корисних робіт входять ремонтно-відновлювальні роботи, які виконують на об’єктах забезпечення життєдіяльності міста, роботи з ремонту житлових приміщень, розбір завалів, розчищення залізничних колій і автомобільних доріг, організація забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій, сільськогосподарські роботи, роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, благоустрій та озеленення території міста, кладовищ та зон відпочинку та інші.

Першими двома замовниками таких робіт стали міські комунальні підприємства «Вінницязеленбуд» та «Комбінат комунальних підприємств», розповів Максим Мартьянов. Сумарно ці підприємства потребують 32 працівників для робіт, пов’язаних з упорядкуванням, благоустроєм та озелененням територій громади, а також виготовленням маскувальних сіток, заготівлею дров для опалювального сезону, сінокосінням та упорядкуванням прибережних смуг та водойм тощо.

Першочергово до суспільно корисних робіт буде запропоновано залучитись безробітним, які зареєстровані в державній службі зайнятості, а також внутрішньо переміщеним особам.

«Суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних людей в умовах воєнного стану. До суспільно корисних робіт залучаються працездатні люди, у тому числі особи, які не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітні та інші незайняті особи», – додають у Вінницькій філії Вінницького обласного центру зайнятості.

Щоб долучитися до суспільно корисних робіт, можна звернутися до Вінницької філії обласного центру зайнятості за номером телефону: (0432) 65-38-01.