 

У Вінниці відкриють пришкільні табори в червні

  1. 18.05.2024
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З 4 по 21 червня у Вінницькій міській територіальній громаді працюватиме 31 пришкільний табір. Вони діятимуть лише на базі тих закладів освіти, де облаштовані найпростіші укриття.

Про це повідомляє Вінницька міськрада.

«Цього року у таборах відпочинуть 4 440 дітей, ще 60 обдарованих учнів відпочинуть у серпні на базі Вінницького фізико-математичного ліцею №17. Відповідне рішення 16 травня затвердили під час чергового засідання виконкому міської ради», – йдеться у повідомленні.

Як розповіла заступниця директорки департаменту освіти Ірина Божок, відпочинок у пришкільному таборі будуть пропонувати діткам відповідно до поданих заяв батьків у заклади освіти та залежно від можливостей кожної школи.

«Просимо звернути увагу, що в першу чергу місця будуть надані дітям з пільгових категорій, а саме: дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, дітям учасникам бойових дій, дітям з числа ВПО, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей тощо», – зазначила вона.

У департаменті освіти міськради також зазначили, що у планах на цей рік різнопланові розваги для дітей: екскурсії, конкурси, квести, флешмоби та спортивні змагання, які триватимуть з 9:00 до 17:00.

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