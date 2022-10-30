У Вінниці виділили кошти на укриття в школах і садочках

Укриття в школах та садочках Вінницької міської територіальної громади продовжать приводити до ладу. Відповідне рішення під час останьої сесії погодили депутати міськради.

«Цим рішенням, ми і надалі продовжуємо виділяти кошти на проведення капітальних ремонтів захисних споруд в закладах освіти. Крім того, для шкіл та садочків ми уже закупили 65 генераторів», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Відповідно до рішення, кошти виділяються на капітальний ремонт укриттів 9 дитячих садочків та 15 шкіл Вінницької громади. Зокрема, завдяки виділеним коштам можна буде покращити стан укриттів в ДНЗ №1, 14, 21, 26, 45, 50, 72, 74, 75. А також в школах — №1, 2, 4, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 29, 31, 32, 35, Вінницько-Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області та «Вінницька спеціалізована школа для дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

«Ми надзвичайно відповідально підходимо до питання облаштування сховищ, — зазначає директора департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. — Як би це не було важко зробити в підвалах та цокольних приміщеннях, які дісталися нам у спадок від радянського союзу, міською радою, в спільній роботі з адміністраціями закладів, вчителями, батьками, а також міжнародними організаціями, виконуються всі вимоги, які надає нам ДСНС, щоб ці приміщення могли виконувати функції укриття. Адже ми розуміємо, що результатом буде безпечне середовище, де перебуватимуть наші діти».

Зокрема, за словами очільниці департаменту, найпростіші укриття закладів освіти повинні обов’язково мати запасний вихід, вентиляцію, санвузли, тверде покриття тощо. Також є певні рекомендації до температурних режимів. Тому для укриттів закуплено 58 електроконвекторів (29 в школи та 29 в садочки), а також проводиться закупка генераторів.

На сьогодні, у Вінницькій міській територіальній громаді ремонтні роботи тривають в 16 садочках та 19 школах. Разом з тим, деякі з цих закладів паралельно можуть приймати дітей, адже мають досить великі підвальні приміщення, тому в одній частині, де створені відповідні умови, можуть перебувати діти, а в іншій — проводитися роботи.

«Ми маємо розуміти, що на виконання робіт потрібні ресурси та час. Тим більше, що, на жаль, багато заводів, які виробляють необхідне обладнання та матеріали, постраждали внаслідок ворожих обстрілів, тому може виникати певна затримка. На сьогодні, така є, зокрема, з облаштуванням санвузлів та вентиляції, — пояснює Оксана Яценко.»

Загалом, на даний час, у громаді працює 28 чергових ДНЗ. З них — 23 комунальні, один державний та чотири приватні. Їх відвідує більше двох тисяч дітей.

«У нас є доволі великий попит на місця в садочках, але я хочу вкотре звернутися за розумінням до батьків, адже ми не можемо прийняти більшу кількість дітей, ніж вміщує укриття. Разом з тим, я сподіваюсь, що після завершення ремонтних робіт у сховищах садочки зможуть прийняти більше дошкільнят».

З 44 вінницьких шкіл найпростіші укриття мають 30 закладів.

Станом на 6 жовтня, на очній формі навчання перебували перебувала 4431 дитина. Це приблизно 9,3% учнів від загальної кількості. Порівняно з початком літа ця цифра збільшилась втричі. Тоді офлайн формат для своїх дітей обирали 2,3% батьків, а це — 1240 учнів.

Всього у школах Вінницької територіальної громади навчається 47,5 тисяч дітей.

Загалом, в 2022 році міська рада виділила кошти на капітальні ремонти укриттів в 29 дитячих садочків, 38 шкіл та одному закладі позашкільної освіти.