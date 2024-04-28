У Вінниці в зоопарку оселився бенгальський тигр

У Подільському зоопарку з’явився новий мешканець – білий бенгальський тигр. Він має стати «нареченим» для тигриці Лізи, яка переїхала до Вінниці після початку повномасштабної війни.

«Для звірів-переселенців зробили два прекрасні вольєри, які відповідають усім зооветеринарним вимогам. У ягуара вольєр вже повністю готовий. А у тигрів – маємо ще облаштувати. Вже виготовили велике п’ятиметрове накриття, яке буде накривати їхній лежак і давати тінь», – розповів у інтерв’ю туристичному сайту Вінниці директор Подільського зоопарку Євгеній Ткачик.

Тигриця уже має пару.

«Вона у нас дуже вибаглива: уссурійського тигра до себе не підпускає, тому спробували бенгальського. Цього білого красеня ми привезли наприкінці 2023 року з одного із зоопарків на постійне утримання. Потрібен час, щоб він адаптувався і звик до цього вольєру, тому випускаємо їх по черзі. Працюємо і над тим, щоб у ягуара також була повноцінна сім’я», – додав керівник підприємства.

Білий тигр… Раніше, нагадаємо, був білий кенгуру. У січні в Подільському зоопарку прописався кенгуру-альбінос. Рідкісний сумчастий швидко адаптувався до умов вольєру.

У раціон кенгуру входить сіно, яке має бути м’яке — бажано лугове. Також він їсть моркву, яблука та овес.

Кенгуру у вінницькому закладі виміняли на пару бабаків у приватного звіринця. Білому самцю три роки, однак імені він поки що не має. Від морозів тварина ховається у теплому вольєрі. Самця посилено харчують. Згодом йому шукатимуть пару, адже у зоопарку чекають на потомство.