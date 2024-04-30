У Вінниці попереджають про проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 30 квітня, проблеми з водопостачанням, а точніше з його відсутністю відчули жителі багатьох мікрорайонів Вінниці. Ранком через аварійний витік води не було на Тяжилові Вдень вода зникла на Старому місті – через збій на лінії електроживлення зупинилася водопровідна станція.
Про це повідомляють у КП «Вінницяоблводоканал».
Проте значно більші випробування чекають на жителів центру та Слов’янки.
«Частина Центру, Хмельницьке шосе та декілька будинків на вул. Пирогова – готуємося до доби без води з 09.00 середи, 1 травня, до 06.00 четверга, 2 травня. Все через плановий ремонт мережі магістрального водогону», – йдеться у повідомленні комунальників.
Отже, добу без води «прогнозують» мешканцям настцупних будинків:
- вул. Магістратська, 44-82, 35-67
- вул. Паневежиська
- вул. Котляревського
- вул. Антона Листопада
- вул. Вацлава Гавела
- вул. Данила Галицького, 1-23
- вул+пр. Івана Миколайчука
- вул. Болгарська
- вул. О. Бурбело
- вул. Героїв Поліції
- вул. Дмитра Майбороди, 1-15
- вул. Хмельницьке шосе, 5-19, 2-22
- вул. Пирогова, 14-16, 16-А, 18, 20, 22
- вул. Гоголя
- пр. Цегельний.
Вінничан просять подбати про необхідний запас води.
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