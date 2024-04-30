У Вінниці попереджають про проблеми з водопостачанням

Сьогодні, 30 квітня, проблеми з водопостачанням, а точніше з його відсутністю відчули жителі багатьох мікрорайонів Вінниці. Ранком через аварійний витік води не було на Тяжилові Вдень вода зникла на Старому місті – через збій на лінії електроживлення зупинилася водопровідна станція.

Про це повідомляють у КП «Вінницяоблводоканал».

Проте значно більші випробування чекають на жителів центру та Слов’янки.

«Частина Центру, Хмельницьке шосе та декілька будинків на вул. Пирогова – готуємося до доби без води з 09.00 середи, 1 травня, до 06.00 четверга, 2 травня. Все через плановий ремонт мережі магістрального водогону», – йдеться у повідомленні комунальників.

Отже, добу без води «прогнозують» мешканцям настцупних будинків:

вул. Магістратська, 44-82, 35-67

вул. Паневежиська

вул. Котляревського

вул. Антона Листопада

вул. Вацлава Гавела

вул. Данила Галицького, 1-23

вул+пр. Івана Миколайчука

вул. Болгарська

вул. О. Бурбело

вул. Героїв Поліції

вул. Дмитра Майбороди, 1-15

вул. Хмельницьке шосе, 5-19, 2-22

вул. Пирогова, 14-16, 16-А, 18, 20, 22

вул. Гоголя

пр. Цегельний.

Вінничан просять подбати про необхідний запас води.