 

У Вінниці попереджають про проблеми з водопостачанням

  1. 30.04.2024
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Сьогодні, 30 квітня, проблеми з водопостачанням, а точніше з його відсутністю відчули жителі багатьох мікрорайонів Вінниці. Ранком через аварійний витік води не було на Тяжилові  Вдень вода зникла на Старому місті – через збій на лінії електроживлення зупинилася водопровідна станція.

Про це повідомляють у КП «Вінницяоблводоканал».

Проте значно більші випробування чекають на жителів центру та Слов’янки.

«Частина Центру, Хмельницьке шосе та декілька будинків на вул. Пирогова – готуємося до доби без води з 09.00 середи, 1 травня, до 06.00 четверга, 2 травня. Все через плановий ремонт мережі магістрального водогону», – йдеться у повідомленні комунальників.

Отже, добу без води «прогнозують» мешканцям настцупних будинків:  

  • вул. Магістратська, 44-82, 35-67
  • вул. Паневежиська
  • вул. Котляревського
  • вул. Антона Листопада
  • вул. Вацлава Гавела
  • вул. Данила Галицького, 1-23
  • вул+пр. Івана Миколайчука
  • вул. Болгарська
  • вул. О. Бурбело
  • вул. Героїв Поліції
  • вул. Дмитра Майбороди, 1-15
  • вул. Хмельницьке шосе, 5-19, 2-22
  • вул. Пирогова, 14-16, 16-А, 18, 20, 22
  • вул. Гоголя
  • пр. Цегельний.

Вінничан просять подбати про необхідний запас води.

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