У Вінниці п’ять вулиць назвали іменами загиблих захисників

На черговій сесії Вінницької міськради, що відбулася 26 квітня, прийнято рішення про перейменування п’яти вулиці на честь полеглих героїв-земляків.

«Роман Карпов, Сергій Баранов, Володимир Іпатов, Олександр Марушевський, Олег Мазур віддали свої життя у боях за Батьківщину, демонструючи неймовірну мужність та відвагу. Рішенням сесії Вінницької міської ради іменами цих Героїв російсько-української війни перейменовано 5-ть топонімів міста», – зазначили у департаменті архітектури та містобудування Вінницької міської ради.

Відтепер на мапі Вінниці з’явилися:

– провулок Романа Карпова / замість провулок Середній;

– провулок Сергія Баранова / замість провулок Черешневий;

– вулиця Володимира Іпатова / замість провулок 2-й Болгарський;

– вулиця Олександра Марушевського / замість вулиця Всеволода Семенця;

– провулок Олега Мазура / замість частини вулиці Івасюка, що відділена яром.

Нагадаємо, 29 березня Вінницька міськрада ухвалила рішення, за яким з’явилися нові топоніми – провулок Галицької Армії, вулиці Андрія Долгова та Андрія Сороки, сквери Людвиківка та Долинки.

Головною метою змін у назвах є бажання закарбувати пам’ять про Захисників – Героїв України та вінничан, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, а також повернути до історико-культурного середовища давні назви, невіддільно пов’язані з ним. З початком деколонізації у Вінниці протягом 2022-2023 років нові назви отримали більше 270 вулиць, провулків, площ тощо.

«Надзвичайно важливо, що чимало топонімів у Вінниці зараз носять імена наших відважних воїнів – Героїв України, прославляючи у віках їхній безсмертний подвиг. Ось і цього разу схвалили рішення назвати дві вулиці на честь полеглих військовослужбовців. Відтепер проєктна вулиця у межах 10-го мікрорайону носитиме ім’я нацгвардійця Андрія Сороки. А у приватному секторі, навпроти мікрорайону Академічний, з’явилася вулиця Андрія Долгова – військовослужбовця спецпідрозділу СБУ. Окрім вшанування пам’яті знакових особистостей, топонімічна робота націлена на переосмислення історичної спадщини та її збереження», – зазначив тоді під час сесії директор департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради Яків Маховський.