У Вінниці інженер ВКП підписував «липові» відомості про ремонти

Інженера вінницького комунального підприємства підозрюють у заволодінні майже 300 тисячами гривень місцевого бюджету. Користуючись своїм службовим становищем, він вказував в офіційній документації недостовірні відомості про обсяги робіт, які підрядником щодо ремонту даху багатоповерхівки фактично не виконувались.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році між одним із департаментів міської ради та ТОВ був укладений договір щодо капітального ремонту покрівлі багатоповерхівки та інших суміжних робіт.

«Згідно з висновками експертів, інженер комунального підприємства, котрий здійснював технічний нагляд за виконанням цих робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив власною печаткою документацію, у якій містились неправдиві відомості. До будівельних робіт, за які виконавцю перераховані кошти, були включені роботи загальною вартістю майже 300 тисячі гривень, які підрядник не виконував», – йдеться у повідомленні.

Наразі 40-річному чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 364 (умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду державним інтересам) Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.