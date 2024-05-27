 

У Вінниці автівка збила 18-річного хлопця

  1. 27.05.2024
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Ввечері 26 травня у Вінниці під колеса легковика потрапив 18-річний місцевий мешканець. Хлопець отримав травми та госпіталізований до лікарні швидкої допомоги.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, ДТП сталась близько 21.30 на Старому місті.

Автомобіль Daewoo Nexia рухався по вул. Я. Гальчевського в напрямку вул. Маріупольська. Пішохід потрапив під легковик, перетинаючи проїжджу частину у невстановленому місці.

У поліції також вказують, що 18-річний постраждалий вінничанин мав ознаки алкогольного сп’яніння. 34-річний водій теж освідуваний – він тверезий.

За даними фактами проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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