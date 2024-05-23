У Віктора Павліка під час операції зупинилося серце
Українському співаку Віктору Павліку зробили складну операцію на серці. Про це повідомила його дружина Катерина Реп’яхова.
За її словами, лікарі боролися за життя музиканта 4 години. Несподівано під час операції у Павліка зупинилося серце на пів години. Хірургам вдалося відновити серцебиття, але артист був під’єднаний до апарату штучного кровообігу та ШВЛ. Дві доби він провів у реанімації.
Катерина написала, що Павлік 10 днів перебував у лікарні. Однак зараз його стан покращився і він почувається добре.
«Нарешті реабілітація. Для мене це була вічність…Це були надскладні дні, які ми пережили разом», — розповіла Реп’яхова.
Як відомо, рік тому співак потрапив у скандал через спецперепустку для проїзду Південним мостом у Києві, яку він нібито подарував своїй дружині — блогерці Катерині Репяховій.
Жінка похвалилася нею в Instagram і в результаті поліція вилучила документ. Окрім того, з’ясувалося, що благодійний концерт співака, який мав відбутися 4 червня в Берліні, скасували.
«У звʼязку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення відмінити концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше», — повідомила організаторка заходу.
Разом з тим, сама Репяхова вже заявила, що чоловік не дарував їй спецперепустку. «Живемо на арендованій квартирі, їздимо на кредитних машинах», — зазначила вона.
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