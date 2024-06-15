 

У Швейцарії арештували добровольця, який воював за Україну

  1. 15.06.2024
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Громадянина Швейцарії Джону Нейдхарта, який два роки воював на боці України проти росіян, заарештували в Берні. Про це повідомив Blick у суботу, 15 червня.

Вказано, що напередодні 36-річний Нейдхарт сам добровільно здався поліції, чим шокував місцевих правоохоронців. Він пішов на цей крок, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру, який сьогодні саме у Швейцарії.

За словами Нейдхарта, саміт не варто сприймати серйозно, а потрібно дати можливість Україні перемогти у війні.

«Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки», – заявив він.

Джона Нейдхарт гостро критикує уряд Швейцарії за вкрай обмежену допомогу Україні.

У Швейцарії, згідно з законом, йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

З початком повномасштабної війни Росії проти України уродженець Цюриха вступив до Інтернаціонального легіону. Він був кулеметником і брав участь у бойових діях на Донбасі та на Харківщині, зокрема у контрнаступі і звільненні українських територій.

За даними ЗМІ, на боці України воює близзько 10 швейцарців, але вони про це не розголошують, щоб не мати проблем на батьківщині. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу у лавах ЗСУ.

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