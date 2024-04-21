У Севастополі підбито важливий корабель окупантів

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці в окупованому з 2014 року Севастополі стався потужний вибух і пожежа в районі бухти. Гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив про атаку протикорабельною ракетою та незначні наслідки.

Однак Телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на OSINT-розвідку заявив про враження рятувального корабля чорноморського флоту ЗС РФ «Комуна»:

«Якщо підтвердиться знищення «Комуни», то це не менш унікальна ціль, ніж крейсер «Москва». Іншого такого рятувального судна просто немає».

2022 року «Комуна» обстежила місце загибелі крейсера «Москва». Станом на 2023 перебуває у складі Чорноморського флоту. Пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus.

Невідомо, чи протикорабельна ракета точно влучила в «Комуну», але вона після вибуху горіла (дивись відео), і біля неї плавали буксири. Не можна виключати, що судно пошкодили уламки збитої ракети.

Попри те, що корабель спущений на воду ще в 1913 році, він кілька разів модернізувався і використовувався для пошуку та порятунку підводних човнів. Це саме старе судно у складі російського флоту.